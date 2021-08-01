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"Шериф" обыграл "Црвену Звезду" и пробился в плей-офф раунд Лиги чемпионов

"Шериф" обыграл "Црвену Звезду" и пробился в плей-офф раунд Лиги чемпионов

"Шериф" в Тирасполе одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" 1:0, и по сумме двух матчей (2:1) завоевал путевку в плей-офф раунд Лиги Чемпионов.

На этой стадии турнира соперником молдавской команды станет "Динамо" Загреб (Хорватия), которое выбило польскую "Легию", передает moldfootball.com.

В случае победы "Шериф" выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, в случае поражения - в групповой этап Лиги Европы.

Шериф - Црвена Звезда (Сербия) 1:0 (по сумме двух матчей 2:1)

Гол: Арболеда, 45+2 - 1:0

Шериф: Атанасиадис, Жульен, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Аддо, С.Тилль, Коловос (Янсане, 67), Траоре (Бизяк, 85), Луваннор, Кастанеда (к).
Запасные: Д.Челядник, С.Пащенко, Петро, Раделич, Белоусов, Костанца, Сапата.

Црвена Звезда: Борян (к), Родич, Дегенек, Драгович, Гаич, Иванич, Саного (Гаврич, 77), Катай (Крстичич, 64), Фалько (Бен-Набуан, 46), С.Срнич, Дьони (Н.Крстович, 46).

Запасные: Попович, Гордич, Бабич, Панков, Н.Петрович, В.Николич, Гобелич, Бакайоко.

Судья: Ф.Цвайер (Германия). Тирасполь, СК "Шериф", Большая Арена.


moldfootball.com
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