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В Бендерах 14 и 19 августа на площади Освобождения развернутся медовые ярмарки

В Бендерах 14 и 19 августа на площади Освобождения развернутся медовые ярмарки

14 и 19 августа в Бендерах пройдут ярмарки, которые организованы в рамках празднования православных праздников «Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня» (медовый Спас) и «Преображение Господа нашего Иисуса Христа» (яблочный Спас).

Торговля будет осуществляться с 7.30 до 13.00 часов. Свою продукцию представят индивидуальные предприниматели, в том числе и владельцы крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

В местах торговли будут действовать обязательные для всех карантинные требования: расстановка торгующих на расстоянии не менее 3 (трёх) метров друг от друга; маски и обработка рук антисептиками; дезинфекции оборудования и инвентаря. Контроль над соблюдением карантинных требований в месте торговли возложен на ГУ «Бендерский центр гигиены и эпидемиологии».

В период торговли будет ограничено движение и отстой автотранспорта на площади Освобождения от ул. Дворянской до ул. Калинина.

Распоряжение о расширенной торговле подписал глава госадминистрации, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
  • Сегодня, 09:04
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