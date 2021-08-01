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ВОЗ снизила угрозу от штамма Йота

ВОЗ снизила угрозу от штамма Йота

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что штамм коронавируса Йота больше не представляет серьезную опасность. Об этом сказала на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове в среду, 11 августа.

"В ноябре 2020 года мы выделили этот вариант, а в марте 2021 года внесли в список вариантов, вызывающих интерес. В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тысячах случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается", – сказала она.

По словам Марии ван Керкхове, на данном этапе эксперты пришли к выводу, что этот вариант "не является более опасным", передает korrespondent.net.

"В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту Дельта. Мы уделяем внимание всем вариантам и продолжаем мониторинг ситуации. Но пока Дельта превосходит по опасности Йоту, и очень сильно", – резюмировала она.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:14
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