Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что штамм коронавируса Йота больше не представляет серьезную опасность. Об этом сказала на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове в среду, 11 августа.
"В ноябре 2020 года мы выделили этот вариант, а в марте 2021 года внесли в список вариантов, вызывающих интерес. В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тысячах случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается", – сказала она.
По словам Марии ван Керкхове, на данном этапе эксперты пришли к выводу, что этот вариант "не является более опасным", передает korrespondent.net.
"В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту Дельта. Мы уделяем внимание всем вариантам и продолжаем мониторинг ситуации. Но пока Дельта превосходит по опасности Йоту, и очень сильно", – резюмировала она. korrespondent.net