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В Минсельхозприроды ПМР открыта горячая линия «Стоп, амброзия!»

В Минсельхозприроды ПМР открыта горячая линия «Стоп, амброзия!»

В связи с наступлением периода цветения амброзии полыннолистной, которая представляет угрозу здоровью граждан, в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики помимо проведения плановых и внеплановых проверок на землях сельскохозяйственного назначения и землях Государственного резервного фонда республики начинает работу горячая линия «Стоп, амброзия!», сообщается на сайте ведомства.

Любой неравнодушный гражданин может сообщить о выявленных очагах амброзии на землях сельскохозяйственного назначения и землях Государственного резервного фонда Приднестровья, при этом постараться сообщить максимально точную информацию о месте произрастания карантинного сорняка и о землепользователе (по возможности), на чьем участке выявлена амброзия.

Номер телефона горячей линии Министерства: (533) 2 67 24.

Время приема звонков: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), суббота – с 8.00 до 12.00 часов.

Также можно направить текстовое сообщение с подтверждающими фото (цифровой файл) о выявленных нарушениях на электронный адрес: fito-pmr@mail.ru.

ecology-pmr.org
  • Вчера, 21:08
  • DTV
  • Просмотров: 38
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