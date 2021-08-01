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Дмитрий Козак встретился с Игорем Додоном и Владимиром Ворониным

Дмитрий Козак встретился с Игорем Додоном и Владимиром Ворониным

Прибывший 11 августа в Молдову представитель президентской администрации России Дмитрий Козак не ограничился встречей с президентом Молдовы Майей Санду.

После того, как вчера, 11 августа, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак встретился в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду, высокопоставленный гость направился в посольство РФ в Молдове, где долго разговаривал с лидером Партии социалистов Игорем Додоном и председателем ПКРМ Владимиром Ворониным. Встреча продолжалась больше часа, пишет kp.md.

- Встреча была вечером и получилась очень продуктивной! - рассказал "Комсомолке" Игорь Додон. - Говорили о двухсторонних отношениях, о том, на каком они этапе сейчас, что надо делать дальше. Мое мнение, очень хорошо, что Дмитрий Николаевич прилетел, потому что выборы закончились и сейчас надо думать о том, чем и как помочь людям. Нужен конструктивный диалог руководства Молдовы с Российской Федерацией Желательно вернуться к тем достижениям, которые нам удалось достичь. Это и беспошлинная торговля, и цена на газ у нас была намного ниже, чем по региону... Есть о чем поговорить. Надеюсь, новая власть сможет продолжить вот этот конструктивный диалог с руководством Российской Федерации. Нужна бужет наша помощь - мы поможем!

- В PAS откровенно радовались, говоря, что Москва вас "слила"...

- Думаю, что это даже не стоит комментировать. Новая власть пусть занимается проблемами, которые есть в стране и решений которых так ждут люди.

kp.md
  • Вчера, 21:14
  • DTV
  • Просмотров: 45
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