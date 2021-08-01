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Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига

Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига

Создатели премии имени германского правозащитника подчеркнули отвагу и бескомпромиссность белорусской оппозиционерки, а также вклад Тихановской в защиту демократии и прав человека в Беларуси.

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская стала лауреатом премии мира имени Лотара Крайссига (Lothar Kreyssig). Оргкомитет в Магдебурге в среду, 11 августа, особо выделил отвагу оппозиционного политика, сообщает dw.com

Тихановская, до выборов президента Беларуси в 2020 году не имевшая политического опыта, является бескомпромиссной и последовательной защитницей демократии и прав человека в республике, приводит информагентство epd слова представителей оргкомитета.

Церемония награждения пройдет в церкви святого Иоанна в Магдебурге в ноябре.

Лотар Крайссиг был известным немецким правозащитником и церковным деятелем. Названную в его честь награду присуждают людям или организациям, внесшим существенный вклад в дело мира и примирения, следует из описания премии. Ее размер составляет 3000 евро. Церемония вручения проходит каждые 2 года.

dw.com
  • Вчера, 21:16
  • DTV
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