Приднестровье нуждается в квалифицированных медицинских кадрах. По последним данным, республике не хватает около 300-350 врачей. Причем зачастую речь идет о специалистах узкого профиля. Дефициту кадров в системе здравоохранения и мерам по его сокращению уделяют пристальное внимание глава государства, руководство Правительства и Министерства здравоохранения.
По мнению экспертов, одним из шагов для решения проблемы является увеличение числа бюджетных мест для молодых людей и девушек, желающих связать свою жизнь с медициной.
По поручению главы приднестровского государства, количество бюджетных мест на медицинский факультет Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко по направлению «Лечебное дело» выросло на 35 единиц – с 85 до 120 мест.
Соответствующие изменения в распоряжение «О контрольных цифрах приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики на 2021-2022 учебный год» накануне подписал глава кабинета министров Александр Мартынов.
Исходя из текста документа, всего для медицинского факультета Приднестровского госуниверситета в этом учебном году предусмотрено 150 квот за счет государственной казны: - лечебное дело – 120 мест; - педиатрия – 20 мест; - медико-профилактическое дело – 10 мест.