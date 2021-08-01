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Приднестровье нуждается в квалифицированных медицинских кадрах

Приднестровье нуждается в квалифицированных медицинских кадрах

Приднестровье нуждается в квалифицированных медицинских кадрах. По последним данным, республике не хватает около 300-350 врачей. Причем зачастую речь идет о специалистах узкого профиля. Дефициту кадров в системе здравоохранения и мерам по его сокращению уделяют пристальное внимание глава государства, руководство Правительства и Министерства здравоохранения.

По мнению экспертов, одним из шагов для решения проблемы является увеличение числа бюджетных мест для молодых людей и девушек, желающих связать свою жизнь с медициной.

По поручению главы приднестровского государства, количество бюджетных мест на медицинский факультет Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко по направлению «Лечебное дело» выросло на 35 единиц – с 85 до 120 мест.

Соответствующие изменения в распоряжение «О контрольных цифрах приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики на 2021-2022 учебный год» накануне подписал глава кабинета министров Александр Мартынов.

Исходя из текста документа, всего для медицинского факультета Приднестровского госуниверситета в этом учебном году предусмотрено 150 квот за счет государственной казны:
- лечебное дело – 120 мест;
- педиатрия – 20 мест;
- медико-профилактическое дело – 10 мест.

Майя Караман, newspmr.com
  • Вчера, 21:28
  • DTV
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