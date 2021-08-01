Начиная с пятницы, 13 августа 2021 г., вступают в силу новые условия въезда в Европейский Союз, касающиеся таких популярных направлений для отдыха, как Румыния, Болгария и Греция.
Отныне в качестве официального сертификата будет приниматься лишь электронный вариант, который подтверждает, что человек либо вакцинировался, либо уже переболел коронавирусом, либо имеет отрицательный ПЦР-тест. Вся эта информация должна содержаться в QR-коде.
Пересечь границу можно и без подобных электронных сертификатов, однако но таком случае, нужно соблюдать карантинные условия. bloknot-moldova.md