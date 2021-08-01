Магазины Duty Free могут работать только в аэропортах, портах, на борту самолетов и кораблей. Часть магазинов Duty Free в зонах наземной границы прекратит свою деятельность по истечении срока действия лицензий.
Точнее, они должны прекратить свою деятельность в декабре 2022 года до вступления в силу нового Таможенного кодекса РМ, который был утвержден в четверг, 12 августа, на заседании кабинета министров, передает point.md ссылаясь на ipn.md
В проекте отмечается, что новые положения обусловлены необходимостью выполнения обязательств, взятых Республикой Молдова при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, что является одним из условий, необходимых для выполнения Республикой Молдова обязательств в рамках кредитного соглашения о программе исключительной макрофинансовой помощи Omnibus.
Документ, разработанный на основании результатов рассмотрения заключений к поправкам депутатов, предполагает корректировку некоторых основных понятий, таких как таможенное бюро по надзору, таможенное решение, декларация о происхождении, экспортер, уведомление о реэкспорте и т. д., также предусмотрено изменение лимита для отзыва лицензии таможенного брокера с двух миллионов леев - до 500 тыс. леев.
Речь идет и об упрощении условий, связанных с уничтожением товаров, которые нарушают права интеллектуальной собственности, а также увеличении срока с одного года до трех лет, в котором правообладатель обязан уничтожить товары, которые нарушают права интеллектуальной собственности.
Новый Таможенный кодекс, предложенный для принятия, соответствует законодательству Европейского союза, предусматривающему возможность наличия магазинов Duty Free только в аэропортах, портах, на борту самолетов и судов. Часть магазинов Duty Free в зонах наземной границы прекратит свою деятельность по истечении срока действия лицензии, а именно 22 декабря 2022 года.
В то же время предлагается применить государственные гарантии для экономических агентов, зарегистрированных до момента вступления в силу Таможенного кодекса в свободных экономических зонах, Международном свободном порту Джурджулешть и в Международном свободном аэропорту Мэркулешть, в соответствии с положениями документов, регулирующих соответствующие зоны. Эти гарантии будут расширены и на экономических агентов, которые зарегистрируются с 1 января 2023 по 1 сентября 2024 года.
Согласно утвержденному проекту, новый Таможенный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2023 года.