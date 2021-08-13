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МФЦ в Приднестровье. Работа над проектом продолжается

МФЦ в Приднестровье. Работа над проектом продолжается

В Минцифре продолжается работа по развитию системы предоставления госуслуг, ведется разработка простых и доступных для всех жителей Приднестровья механизмов их получения.

Как показывает практика соседних государств, многофункциональные центры – один из шагов к повышению эффективности деятельности органов власти, а также их открытости и прозрачности для общества. Открытие МФЦ способствует сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей и повышению уровня удовлетворенности граждан работой государственных институтов, сообщается на сайте ведомства.

В рамках межведомственного совещания, которое состоялось накануне по инициативе Минцифры, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Бабенко представил промежуточные результаты работы по созданию подобных центров на территории Приднестровья. «Для достижения слаженной работы по предоставлению различных госуслуг посредством «одного окна» требуется максимальная цифровизация государственных органов. Деятельность МФЦ должна быть основана на сотрудничестве министерств, ведомств, госадминистраций на всех этапах предоставления услуг»,— отметил руководитель ведомства.

Представленные Минцифрой предварительные наработки были положительно оценены всеми участниками совещания. Заместитель Председателя Правительства Станислав Касап подчеркнул важность подобного проекта для Приднестровья, при этом обозначил необходимость тщательно изучить все преимущества и недостатки деятельности МФЦ у ближайших соседей, дабы выработать наиболее оптимальный и приемлемый механизм на нашей территории.

По итогам совещания Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поручено продолжить разработку концепции создания многофункциональных центров, а заинтересованным органам власти, в том числе и местным – оказать в этом необходимое содействие.
mincifra.gospmr.org
  • Сегодня, 08:52
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