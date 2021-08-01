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ГТК ПМР проведет онлайн-встречи с участниками ВЭД

ГТК ПМР проведет онлайн-встречи с участниками ВЭД

Условия пандемии до сих пор не позволяют представителям Государственного таможенного комитета ПМР проводить традиционные встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, что называется, лицом к лицу. Контакты в основном осуществляются при помощи средств связи и на личных приемах руководителей с учетом режима ограничений.

В августе-сентябре ГТК намерен провести раунд встреч в режиме видеоконференцсвязи, как в региональных таможнях, так и в управлении. Как надеется руководство таможенного ведомства, вынужденные ограничения не помешают продуктивному и открытому диалогу с бизнес-сообществом Приднестровья по вопросам, связанным с таможенной сферой, сообщается на сайте ведомства.

Для подключения к региональным таможням участникам ВЭД необходимо воспользоваться соответствующей ссылкой в сервисе Skуpе.

Утвержден следующий график встреч в таможнях для предпринимателей без образования юридического лица:

17 сентября в 15.00 Тираспольская таможня проведет встречу. Ссылка к подключению https://join.skype.com/Ak1sBo2UctTM. Также можно получить консультацию по подключению по телефону 0(533)94453

14 сентября в 10.00 Бендерская таможня - https://join.skype.com/Dg2sB1RmgxBf, телефон для консультаций по подключению 0(552)65798

26 августа в 14.00 Дубоссарская таможня - https://join.skype.com/ItlYzOrtnyTX, телефон для консультаций по подключению 0(215)35088

25 августа в 15.00 Рыбницкая таможня - https://join.skype.com/C0WfsCSlA5mW, телефон для консультаций по подключению 0(555)41224

В этих онлайн-встречах примут участие начальники региональных таможен и ведущие специалисты профильных подразделений управления ГТК ПМР, которые ответят на вопросы предпринимателей.

Для юридических лиц (директоров предприятий) и членов Общественного консультативного совета по таможенной политике при ГТК 8 сентября в 10.00 состоится заседание ОКС. Ссылка на подключение https://join.skype.com/zY5yCCLHfL9V. Телефон для консультирования по вопросу подключения – 0(533)92582.

Обращаем внимание, что по указанным ссылкам можно подключиться к встречам через сообщество Viber и Telegram канал.
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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