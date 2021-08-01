Условия пандемии до сих пор не позволяют представителям Государственного таможенного комитета ПМР проводить традиционные встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, что называется, лицом к лицу. Контакты в основном осуществляются при помощи средств связи и на личных приемах руководителей с учетом режима ограничений.
В августе-сентябре ГТК намерен провести раунд встреч в режиме видеоконференцсвязи, как в региональных таможнях, так и в управлении. Как надеется руководство таможенного ведомства, вынужденные ограничения не помешают продуктивному и открытому диалогу с бизнес-сообществом Приднестровья по вопросам, связанным с таможенной сферой, сообщается на сайте ведомства.
Для подключения к региональным таможням участникам ВЭД необходимо воспользоваться соответствующей ссылкой в сервисе Skуpе.
Утвержден следующий график встреч в таможнях для предпринимателей без образования юридического лица:
17 сентября в 15.00 Тираспольская таможня проведет встречу. Ссылка к подключению https://join.skype.com/Ak1sBo2UctTM. Также можно получить консультацию по подключению по телефону 0(533)94453
В этих онлайн-встречах примут участие начальники региональных таможен и ведущие специалисты профильных подразделений управления ГТК ПМР, которые ответят на вопросы предпринимателей.
Для юридических лиц (директоров предприятий) и членов Общественного консультативного совета по таможенной политике при ГТК 8 сентября в 10.00 состоится заседание ОКС. Ссылка на подключение https://join.skype.com/zY5yCCLHfL9V. Телефон для консультирования по вопросу подключения – 0(533)92582.