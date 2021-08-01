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Кишиневский аэропорт закрывается для провожающих и встречающих

Кишиневский аэропорт закрывается для провожающих и встречающих

Кишиневский аэропорт закрывается для провожающих, теперь внутри можно будет находиться лишь тем, кто непосредственно улетает. Встречающие или провожающие должны ждать снаружи здания.

Об этом решении объявила новый министр здравоохранения Алла Немеренко. Она пояснила принятие подобных мер тревожной ситуацией роста количества заболеваний Covid-19. Таким образом мы, похоже, снова подходим к ситуации, когда в перспективе вырисовывается "локдаун":

- Цифры и ситуация с пандемией ухудшаются, это реальность, которая происходит повсюду в Европе. Эта волна также связана с сезонным ростом, который наступит осенью. Мы должны быть готовы. Мы разработаем и внедрим ряд цифровых решений, чтобы упростить контроль за соблюдением мер профилактики и контроля инфекции, - заявила Немеренко, слова которой прозвучали в рамках пресс-конференции.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 22:00
  • DTV
  • Просмотров: 37
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