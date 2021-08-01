За это время был зарегистрирован один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), грабёж (подозреваемый установлен), изнасилование (раскрыто), 29 краж (девять из них раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (подозреваемые лица установлены). Выявлено и задокументировано 10 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и преступление в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано 11 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано два госдолжника и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1643 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 16 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено пять таких водителей, г. Бендеры – четыре, г. Тирасполь, Григориопольского и Рыбницкого районов – по два, Дубоссарского – один.
На территории республики зарегистрировано восемь пожаров. Погибших нет, травмы получил один человек в столице (причина пожара – поджог). Зарегистрировано, кроме того, два пожара в Тирасполе, три – в Бендерах, по одному – в Григориопольском районе (с. Красная Горка) и Дубоссарах. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. mvdpmr.org