Dnestr.TV

 
0

Молдова в числе крупнейших импортёров украинских огурцов

Молдова в числе крупнейших импортёров украинских огурцов

Причём сами украинцы импортируют огурцы из Турции, Беларуси и Ирана.

В течение января-июля 2021 Украина закупила за рубежом 12,1 тыс. тонн огурцов и корнишонов. Это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Стоимость импорта составила $ 11,5 млн - на 14,4% больше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Основные поставщики огурцов и корнишонов в Украину за семь месяцев 2021 - Турция ($ 7,3 млн), Беларусь ($ 3,8 млн), Иран ($ 133,2 тыс.).

На экспорт в январе-июле этого года было отправлено 4,1 тыс. тонн огурцов и корнишонов - в 2,3 раза больше, если сравнить с объемом за аналогичный период 2020 года.

В денежном эквиваленте экспорт огурцов и корнишонов составил $ 4,6 млн, что в 2,2 раза больше показателя за семь месяцев 2020 года.

Больше всего огурцов и корнишонов за этот период 2021 в Украине закупили Польша ($ 2,03 млн), Эстония ($ 1,95 млн) и Молдова ($ 248,5 тыс.).
mybusiness.md
  • Сегодня, 11:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна