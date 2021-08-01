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Молдова в числе крупнейших импортёров украинских огурцов
Причём сами украинцы импортируют огурцы из Турции, Беларуси и Ирана.
В течение января-июля 2021 Украина закупила за рубежом 12,1 тыс. тонн огурцов и корнишонов. Это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Стоимость импорта составила $ 11,5 млн - на 14,4% больше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.
Основные поставщики огурцов и корнишонов в Украину за семь месяцев 2021 - Турция ($ 7,3 млн), Беларусь ($ 3,8 млн), Иран ($ 133,2 тыс.).
На экспорт в январе-июле этого года было отправлено 4,1 тыс. тонн огурцов и корнишонов - в 2,3 раза больше, если сравнить с объемом за аналогичный период 2020 года.
В денежном эквиваленте экспорт огурцов и корнишонов составил $ 4,6 млн, что в 2,2 раза больше показателя за семь месяцев 2020 года.
Больше всего огурцов и корнишонов за этот период 2021 в Украине закупили Польша ($ 2,03 млн), Эстония ($ 1,95 млн) и Молдова ($ 248,5 тыс.).
mybusiness.md
- Сегодня, 11:33
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