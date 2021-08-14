Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам 13 августа об ухудшении ситуации в Афганистане.
«Афганистан выходит из-под контроля», — сказал он.
Гутерриш добавил, что только в прошлом месяце были убиты или ранены в результате боевых действий около 1 тысячи человек, более 241 тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Генсек ООН также указал, что в стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы, передает eadaily.com.
«Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории. Это невероятная трагедия для пережившего столько страданий народа», — добавил Гутерриш. Талибы (представители запрещенного в РФ движения «Талибан») должны немедленно прекратить наступление в Афганистане и приступить к переговорам, заявил Гутерриш.
«Я призываю „Талибан“ немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — сказал он.
Гутерриш подчеркнул, что только достигнутые самими афганцами договоренности приведут к устойчивому миру в стране.
«ООН готова содействовать такому урегулированию, продвигать права всех афганцев и обеспечивать необходимую гуманитарную помощь все большему числу нуждающихся в ней гражданских лиц», — добавил он.
Международное сообщество должно послать движению «Талибан» сигнал о недопустимости силового захвата власти, заявил Гутерриш.
«Сигнал от международного сообщества должен быть четким: захват власти военной силой будет невыгоден. Он может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана», — сказал он. Гутерриш также подчеркнул недопустимость нападений на гражданских лиц и нарушения прав человека в Афганистане.
«Я призываю все стороны конфликта учитывать его опустошительное воздействие на гражданских лиц», — указал он. Он подчеркнул, что подобные действия представляют собой военные преступления, а совершившие их лица должны понести наказание. eadaily.com