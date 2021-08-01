«Молдовагаз» увеличил закупки российского газа на 17,3 процента, а поставки - на 25 процентов.
Молдова закупила в первом полугодии 686,1 млн куб. м российского газа - на 1013 млн (17,3 процента) больше аналогичного периода 2020 года.
В денежном выражении закупки увеличились лишь на 3,4 процента (62,1 млн леев) - до 1,9 млрд леев (106,7 млн долларов) из-за снижения закупочной цены с 3144 до 2771 лея за тыс. кубометров (на 11,9%). Об этом информирует bloknot-moldova.md ссылаясь на Инфотаг.
При этом «Молдовагаз» отпустил молдавским потребителям 715,6 млн куб. м газа (+25процентов) - на 2,841 млрд леев (+4,3 процента). Это вызвано тем, что тариф уменьшился в среднем на 16,5 процента - с 4758 до 3970 леев.
Основную часть газа потребило население - 283 млн (39,5 процента) и энергетический сектор - 257,5 млн куб. м (36 процентов). Всего за отпущенный газ собрано свыше 3,497 млрд леев против 3,175 млрд год назад.