Самолет разбился 14 августа в районе населенного пункта Адана. Все находившиеся на борту самолета-амфибии Бе-200, разбившегося в Турции, погибли. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - заявили в военном ведомстве.
По данным Минобороны России, самолет Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился 14 августа 2021 года около 15:10 мск в районе населенного пункта Адана в Турции, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета бБЕ-200, тушившего пожары в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет sputnik.md.
"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", – сказано в тексте телеграммы президента РФ, который приводит пресс-служба. Также Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану с соболезнованиями родным турецких граждан, которые находились в потерпевшем крушение самолете.
Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час.
При тушении пожара в районе н. п. Адана в субботу потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. На место крушения направили спасателей. В российском военном ведомстве подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек – пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.
Комиссия Минобороны России направлена к месту происшествия. По информации местного ТВ, никто из экипажа не выжил.
Президент России также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам военных, погибших при крушении самолета Бе-200.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением.
Хронология катастроф российской противопожарной авиации
В Минобороны 14 августа сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в районе турецкого Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200
14 августа 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в районе турецкого города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту находились восемь человек - пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. Бе-200 из состава Морской авиации Военно-морского флота России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров.
До авиационного происшествия 14 августа 2021 года сообщалось о двух катастрофах российской специальной авиации, привлекавшейся к борьбе с природными пожарами. Жертвами этих инцидентов стали в общей сложности 22 человека.
3 мая 2003 года в Читинской области близ поселка Новокручининский потерпел крушение вертолет Ми-26Т (регистрационный номер RA-06075, бортовой - "212 желтый") МЧС России. Воздушное судно занималось тушением лесного пожара. После очередного сброса воды трос водосливного устройства попал в хвостовой винт вертолета, в результате чего машина потеряла управление, упала на землю и сгорела. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту: семь членов экипажа, сотрудник авиационной лесоохраны и четыре журналиста - корреспонденты телеканала "Россия" и "Еженедельного журнала".
1 июля 2016 года транспортный самолет Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76840, собственное имя "Николай Каманин") ФГБУ "Аварийно-спасательная компания МЧС России", участвовавший в тушении лесных пожаров в Качугском районе Иркутской области, перестал выходить на связь. 3 июля того же года обломки самолета были обнаружены на склоне сопки в 9 км юго-восточнее населенного пункта Рыбный Уян. На борту находились 10 человек, они погибли. Все были посмертно награждены Орденом Мужества. В числе вероятных причин катастрофы назывались технические неполадки или ошибки пилотирования в условиях задымления и ограниченной видимости. По состоянию на август 2021 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал только промежуточный отчет о расследовании катастрофы, в котором не указываются ее причины.