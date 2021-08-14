Dnestr.TV

 
0

При крушении самолета Бе-200 Минобороны России в Турции погибли восемь человек

При крушении самолета Бе-200 Минобороны России в Турции погибли восемь человек

Самолет разбился 14 августа в районе населенного пункта Адана. Все находившиеся на борту самолета-амфибии Бе-200, разбившегося в Турции, погибли. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны России, самолет Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился 14 августа 2021 года около 15:10 мск в районе населенного пункта Адана в Турции, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета бБЕ-200, тушившего пожары в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет sputnik.md.

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", – сказано в тексте телеграммы президента РФ, который приводит пресс-служба.
Также Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану с соболезнованиями родным турецких граждан, которые находились в потерпевшем крушение самолете.

Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час.

При тушении пожара в районе н. п. Адана в субботу потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. На место крушения направили спасателей. В российском военном ведомстве подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек – пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.

Комиссия Минобороны России направлена к месту происшествия.
По информации местного ТВ, никто из экипажа не выжил.

Президент России также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам военных, погибших при крушении самолета Бе-200.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением.



Хронология катастроф российской противопожарной авиации

В Минобороны 14 августа сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в районе турецкого Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200

14 августа 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в районе турецкого города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту находились восемь человек - пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. Бе-200 из состава Морской авиации Военно-морского флота России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров.

До авиационного происшествия 14 августа 2021 года сообщалось о двух катастрофах российской специальной авиации, привлекавшейся к борьбе с природными пожарами. Жертвами этих инцидентов стали в общей сложности 22 человека.

3 мая 2003 года в Читинской области близ поселка Новокручининский потерпел крушение вертолет Ми-26Т (регистрационный номер RA-06075, бортовой - "212 желтый") МЧС России. Воздушное судно занималось тушением лесного пожара. После очередного сброса воды трос водосливного устройства попал в хвостовой винт вертолета, в результате чего машина потеряла управление, упала на землю и сгорела. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту: семь членов экипажа, сотрудник авиационной лесоохраны и четыре журналиста - корреспонденты телеканала "Россия" и "Еженедельного журнала".

1 июля 2016 года транспортный самолет Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76840, собственное имя "Николай Каманин") ФГБУ "Аварийно-спасательная компания МЧС России", участвовавший в тушении лесных пожаров в Качугском районе Иркутской области, перестал выходить на связь. 3 июля того же года обломки самолета были обнаружены на склоне сопки в 9 км юго-восточнее населенного пункта Рыбный Уян. На борту находились 10 человек, они погибли. Все были посмертно награждены Орденом Мужества. В числе вероятных причин катастрофы назывались технические неполадки или ошибки пилотирования в условиях задымления и ограниченной видимости. По состоянию на август 2021 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал только промежуточный отчет о расследовании катастрофы, в котором не указываются ее причины.
  • Вчера, 22:19
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна