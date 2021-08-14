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В «Днестровских зорях» открылся летний лагерь посла России

В «Днестровских зорях» открылся летний лагерь посла России

В оздоровительном комплексе «Днестровские зори» стартовал четвертый летний заезд детей и открылся Летний лагерь Посла России.

В лагерь приехали более 150 детей из разных городов и районов республики. Это воспитанники школ-интернатов, дети работников организаций и предприятий республики и дети из многодетных семей.

По прибытии в «Днестровские зори» детям измерили температуру и провели телесный медицинский осмотр, сообщается на сайте Минобороны.

«Дети будут отдыхать в течение 14-ти дней. В понедельник состоится торжественное открытие четвертой лагерной смены, каждый отряд должен будет подготовить различные творческие номера. Для них подготовлена насыщенная развлекательная программа. Мы постарались сделать так, чтобы мероприятия были расписаны буквально по часам. И каждый ребенок смог найти для себя что-то интересное», – отметил директор ГУП «ОК «Днестровские зори» Андрей Райлян.

За это лето оздоровительный комплекс принял более тысячи детей. Впервые, в здравнице параллельно с детским лагерем продолжала действовать программа оздоровления для льготных категорий граждан.

Уже 10 сентября в «Днестровских зорях» стартует осенний оздоровительный сезон для льготных категорий граждан. На санаторно-курортное лечение в первый заезд ожидают более 120 человек со всей республики.

Попасть в «Днестровские зори» могут все желающие. За путевкой можно обращаться уже сейчас. Для этого льготным категориям граждан необходимо обратиться в Министерство по социальной защите и труду или в территориальные отделения ведомства в городах и районах. Есть возможность приобрести путевку и за деньги. Дополнительную информацию можно найти на сайте оздоровительного комплекса «Днестровские зори».

mopmr.org
  • Вчера, 22:23
  • DTV
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