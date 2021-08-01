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В Молдове около половины учащихся заболевают от неправильного сидения за партами

В Молдове около половины учащихся заболевают от неправильного сидения за партами

Около 50% детей в учебных заведениях Молдовы неправильно сидят за партами, что, по мнению специалистов Национального агентства общественного здоровья РМ, является одним из факторов диагностирования у них заболеваний костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани.

Статистические данные показывают, что в течение 2020 года, хотя дети школьного возраста не посещали учебные заведения из-за пандемии нового коронавируса, уровень заболеваемости из-за болезней костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани среди учащихся начальной школы, гимназий и лицеев составил 16,8 случая на одну тысячу детей. В рейтинге структуры общей заболеваемости болезни костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани занимают четвёртое место, пишет trm.md.

Национальное агентство общественного здоровья РМ уточняет, что другим фактором, влияющим на здоровье учащихся, является несоответствие санитарных норм учебного режима, например, количество часов, включённых в расписание уроков и учебные программы.

«Это определяет появление у школьников также болезней глаз и других нарушений зрения. Среди учащихся в течение 2020 года было диагностировано 44,1 случая на тысячу детей. В структуре общей заболеваемости эти болезни занимают третье место», отмечается в пресс-релизе Национального агентства общественного здоровья рм.
trm.md
  • Вчера, 22:30
  • DTV
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