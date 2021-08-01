В Тирасполе состоялась выборная конференция республиканского Союза защитников Приднестровья. По итогам работы конференции новым председателем этой общественной организации стал Валерий Ширков.
Заседание конференции предварила минута молчания в память о защитниках Приднестровья, погибших в 1990-1992 годах и умерших в последующие годы, передает novostipmr.com ссылаясь на сайте Минобороны ПМР.
В ходе работы конференции вниманию делегатов была предложена повестка дня, в которой рассматривались вопросы утверждения изменений в Устав ОО «Республиканский Союз защитников ПМР», выборы председателя, рабочей группы Президиума и Ревизионной комиссии общественной организации.
На конференции присутствовали представители силовых ведомств, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, столичной госадминистрации и Объединенного совета трудовых коллективов.
«Сегодня в докладах прозвучали вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием, оказанием помощи семьям погибших в 1992 году. Министерство обороны готово присоединиться к этой помощи. Есть объем физического труда, который не по силам отдельным семьям. Хочу подчеркнуть, что мы готовы к взаимодействию между организациями и Министерством обороны», – отметил заместитель министра обороны полковник Александр Доников.
Вновь избранному Президиуму и председателю Союза защитников предписывается направить свою работу на дальнейшее оказание помощи участникам и семьям участников боевых действий по защите ПМР, семьям умерших и погибших защитников республики, а также активизировать военно-патриотическую работу с молодежью.
По словам Валерия Ширкова, в планах общественной организации – активное взаимодействие с Министерством обороны в части работы с молодежью Приднестровья. «Мы планируем просить об оказании содействия в организации молодежного крыла. Будем организовывать работу по подготовке призывников к службе в Вооруженных силах. В наших планах также создание военно-спортивного клуба «Барс-ВДВ», где призывники будут проходить первичную подготовку для службы в воздушно-десантных войсках», – отметил новый председатель ОО «Республиканский Союз защитников ПМР». novostipmr.com