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Новым председателем Союза защитников ПМР стал Валерий Ширков

Новым председателем Союза защитников ПМР стал Валерий Ширков

В Тирасполе состоялась выборная конференция республиканского Союза защитников Приднестровья. По итогам работы конференции новым председателем этой общественной организации стал Валерий Ширков.

Заседание конференции предварила минута молчания в память о защитниках Приднестровья, погибших в 1990-1992 годах и умерших в последующие годы, передает novostipmr.com ссылаясь на сайте Минобороны ПМР.

В ходе работы конференции вниманию делегатов была предложена повестка дня, в которой рассматривались вопросы утверждения изменений в Устав ОО «Республиканский Союз защитников ПМР», выборы председателя, рабочей группы Президиума и Ревизионной комиссии общественной организации.

На конференции присутствовали представители силовых ведомств, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, столичной госадминистрации и Объединенного совета трудовых коллективов.

«Сегодня в докладах прозвучали вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием, оказанием помощи семьям погибших в 1992 году. Министерство обороны готово присоединиться к этой помощи. Есть объем физического труда, который не по силам отдельным семьям. Хочу подчеркнуть, что мы готовы к взаимодействию между организациями и Министерством обороны», – отметил заместитель министра обороны полковник Александр Доников.

Вновь избранному Президиуму и председателю Союза защитников предписывается направить свою работу на дальнейшее оказание помощи участникам и семьям участников боевых действий по защите ПМР, семьям умерших и погибших защитников республики, а также активизировать военно-патриотическую работу с молодежью.

По словам Валерия Ширкова, в планах общественной организации – активное взаимодействие с Министерством обороны в части работы с молодежью Приднестровья. «Мы планируем просить об оказании содействия в организации молодежного крыла. Будем организовывать работу по подготовке призывников к службе в Вооруженных силах. В наших планах также создание военно-спортивного клуба «Барс-ВДВ», где призывники будут проходить первичную подготовку для службы в воздушно-десантных войсках», – отметил новый председатель ОО «Республиканский Союз защитников ПМР».
novostipmr.com
  • Вчера, 22:32
  • DTV
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