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Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.

В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, еще сотни пострадали и пропали без вести.

"Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", — говорится на странице управления в твиттере.

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2, передает ria.ru.

Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.

Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны.
ria.ru
  • Вчера, 22:38
  • DTV
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