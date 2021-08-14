Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227, сообщило местное Управление гражданской обороны.
В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, еще сотни пострадали и пропали без вести.
"Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", — говорится на странице управления в твиттере.
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2, передает ria.ru.
Изначально была объявлена угроза цунами, но затем ее сняли.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри готовится объявить чрезвычайное положение сроком на месяц.
Как отмечала геологическая служба США (USGS) на основании анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости зданий и изучении последствий аналогичных бедствий, погибнуть могли тысячи жителей страны. ria.ru