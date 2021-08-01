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Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на комбинате хлебопродуктов

Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на комбинате хлебопродуктов

Горел один из элеваторов на комбинате хлебопродуктов. Очаг возгорания находился в двух отсеках для сушки зерна.

Сигнал на горячую линию «101» поступил около двух часов ночи 15 августа. В тушении возгорания было задействовано четыре пожарных расчёта. На место происшествия также прибыли специалисты аварийно-спасательной службы, милиционеры и работники газового хозяйства, передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудники СВПЧ-2 боролись с огнём на высоте 15 метров. До очага возгорания пожарные добирались по автолестнице. Общая площадь горения составила 50 кв.м. Зерновые массы по большей части тлели и дымились. Локализовать очаг возгорания удалось менее чем за час.

Бендерский комбинат хлебопродуктов подсчитывает убытки. Установлено, что пожар возник в сушильных камерах в то время, когда зерно там отделялось от плевел. Сейчас инспекторы Госпожнадзора выясняют точную причину возгорания.
mvdpmr.org

  • Сегодня, 10:57
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