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В Молдове предложили, чтобы вакцинированные люди должны пользоваться льготами

В Молдове предложили, чтобы вакцинированные люди должны пользоваться льготами

В Молдове экс-депутат Платформы „Достоинство и правда” Ливиу Вовк предлагает, чтобы вакцинированные против COVID-19 люди пользовались определенными льготами как мерой поощрения процесса иммунизации.

„С самого начала заявляю, что я против обязательной вакцинации. Это противоречит правам человека и Конституции”, - пишет Ливиу Вовк в Facebook, передает ipn.md

Все же экс-депутат утверждает, что вакцинация является приоритетом и снижает затраты на лечения случаев COVID-19. По расчетам Национальной медицинской страховой компании, стоимость одного вылеченного случая составляет около 9 тысяч леев. Однако, по данным больниц, стоимость одного вылеченного случая заражения новым коронавирусом превышает 13 тысяч леев. „В этой ситуации государство может и должно выступить с мерами по поощрению вакцинации”, - отмечает бывший депутат.

Кроме того, Ливиу Вовк уточняет, что, когда он был народным избранником, начал разработку проекта органического закона о вакцинации против вируса SARS-CoV-2. „Цель закона - предоставить льготы и меры поддержки вакцинированных. Но в то же время, еще раз напомнить, что это добровольно и нельзя вводить обязательство. Я не зарегистрировал проект, потому что было ясно, что парламент не будет созван до выборов. Конечно, с тех пор многое изменилось, и проект требует корректировки, но это наиболее подходящее решение для придания вакцинации импульса. С приведением данных статистики, запугиванием или дубинкой ничего не получится”, - считает Ливиу Вовк.

По последним данным Министерства здравоохранения, сейчас в Республике Молдова привито 15 процентов населения страны против нового коронавируса обеими дозами сыворотки. Наиболее высокий уровень иммунизации отмечен в Кишиневе - 29 процентов.

ipn.md
  • Сегодня, 11:14
  • DTV
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