Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул.
О начале наступления движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) на афганскую столицу со ссылкой на МВД республики сообщило сегодня, 15 августа, агентство Reuters. На этот час известно, что талибы взяли под контроль все пограничные посты Афганистана, поэтому покинуть страну теперь можно только через аэропорт Кабула.
По данным из разных источников, в настоящее время из кабульского аэропорта продолжается эвакуацию иностранных граждан, прежде всего, из Соединённых Штатов Америки, передает eadaily.com.
«Над Кабулом много вертолётов, курсирующих туда-сюда. США и другие страны эвакуируют дипломатов и персонал», — сообщает NBC News. Российский журналист Андрей Медведев считает, что «правительству Афганистана нечем ответить талибам».
«Нет сил и средств. Армия переходит на сторону талибов или сдаётся. Проблема в том, что даже спецназ афганской армии или госбезопасности не готов воевать. Нет мотивации. Когда СССР вывел войска из Афганистана, в стране, армии оставалось немало весьма идейных людей. Которые были всерьёз готовы продолжать строить в стране если не социализм, то, хотя бы просто более цивилизованное и современное общество. И да, они были вдохновлены именно советским примером. А сейчас у афганцев какой пример? Какая мотивация? Воевать с талибами чтобы что? Что изменится в жизни большинства афганцев? Когда талибы говорят, что за кражу надо отрубать руки, большая часть населения страны удивляется только одному: а зачем рубить, когда вора можно застрелить или забить насмерть, как мы обычно и делаем?» — прокомментировал ситуацию в Афганистане на своём ТГ-канале Медведев. Ранее сообщалось о том, что сегодня ночью, 15 августа, талибы взяли город Джелалабад, который вместе с Кабулом оставался одним из двух крупных городов Афганистана, контролируемых властями.