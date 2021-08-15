Dnestr.TV

 
0

Талибы входят в Кабул

Талибы входят в Кабул

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул.

О начале наступления движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) на афганскую столицу со ссылкой на МВД республики сообщило сегодня, 15 августа, агентство Reuters. На этот час известно, что талибы взяли под контроль все пограничные посты Афганистана, поэтому покинуть страну теперь можно только через аэропорт Кабула.

По данным из разных источников, в настоящее время из кабульского аэропорта продолжается эвакуацию иностранных граждан, прежде всего, из Соединённых Штатов Америки, передает eadaily.com.

«Над Кабулом много вертолётов, курсирующих туда-сюда. США и другие страны эвакуируют дипломатов и персонал», — сообщает NBC News.
Российский журналист Андрей Медведев считает, что «правительству Афганистана нечем ответить талибам».

«Нет сил и средств. Армия переходит на сторону талибов или сдаётся. Проблема в том, что даже спецназ афганской армии или госбезопасности не готов воевать. Нет мотивации. Когда СССР вывел войска из Афганистана, в стране, армии оставалось немало весьма идейных людей. Которые были всерьёз готовы продолжать строить в стране если не социализм, то, хотя бы просто более цивилизованное и современное общество. И да, они были вдохновлены именно советским примером. А сейчас у афганцев какой пример? Какая мотивация? Воевать с талибами чтобы что? Что изменится в жизни большинства афганцев? Когда талибы говорят, что за кражу надо отрубать руки, большая часть населения страны удивляется только одному: а зачем рубить, когда вора можно застрелить или забить насмерть, как мы обычно и делаем?» — прокомментировал ситуацию в Афганистане на своём ТГ-канале Медведев.
Ранее сообщалось о том, что сегодня ночью, 15 августа, талибы взяли город Джелалабад, который вместе с Кабулом оставался одним из двух крупных городов Афганистана, контролируемых властями.


eadaily.com
  • Сегодня, 12:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна