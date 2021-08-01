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Индивидуальным предпринимателям могут запретить торговлю полезными ископаемыми

Индивидуальным предпринимателям могут запретить торговлю полезными ископаемыми

Индивидуальным предпринимателям (ИП), которые выбрали патентный или упрощенный режим налогообложения, могут запретить реализацию полезных ископаемых. Инициативу о внесении дополнений в некоторые законодательные акты поддержали на заседании Правительства руководители исполнительных органов госвласти.

Мера нацелена на то, чтобы улучшить финансовую прозрачность предприятий-разработчиков карьеров. В частности, контрольно-надзорными ведомствами были вскрыты факты, когда часть добытых природных ресурсов недропользователи продавали через ИП, которые по законодательству не ведут бухгалтерский учет, не составляют финансовую и налоговую отчетность (а на патентной системе еще и статистическую). В результате такого «сотрудничества» госбюджет недополучал доходы, так как организации добывающей отрасли занижали и объем извлеченного сырья, и налогооблагаемую базу, сообщается на сайте Правительства.

«Таким образом, вступление в силу проекта закона в рамках усиления контроля над деятельностью юридических лиц в сфере торговли полезными ископаемыми будет способствовать пресечению умышленного сокрытия организациями части налогооблагаемой базы с целью уклонения от уплаты налоговых платежей посредством заключения договоров с индивидуальными предпринимателями, а также повышению финансовой прозрачности организаций, разрабатывающих карьеры на территории нашей республики», – доложил о цели законодательных дополнений заместитель министра финансов – директор Государственной налоговой службы Максим Баденко.

«По поручению Президента Правительство подготовило комплекс мер, который направлен на повышение финансовой прозрачности в сегменте добычи и вывоза полезных ископаемых с территории Приднестровья. Результаты предыдущих проверок показали, что по очень многим позициям есть серьезные вопросы. Это и прозрачность ведения бухгалтерского учета, и полнота формирования налогооблагаемой базы, и соблюдение ПДД при вывозе песчано-гравийной смеси», – заявил Председатель Правительства Александр Мартынов.

Представленная инициатива по усилению контроля в сфере добычи и экспорта полезных ископаемых далеко не последняя, резюмировал Премьер-министр. Далее ее рассмотрят парламентарии.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 12:33
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