Первый матч плей-офф раунда Лиги Чемпионов между тираспольским "Шерифом" и хорватским "Динамо" рассудит турецкая бригада арбитров во главе с опытнейшим Джюнейтом Чакыром.
44-летний судья имеет опыт работы на важнейших стадиях самых крупных турниров, в том числе - финале Лиги Чемпионов 2014/15 "Барселона" - "Ювентус". Отметим, что авторитетная федерация IFFHS поставила Чакыра на второе место среди лучших арбитров мира в минувшем десятилетии.
Примечательно, что согласно сайту УЕФА на матче будут работать VAR - немецкий судья Бастьян Данкерт и его ассистент из Турции Абдулкадыр Битиген.