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Матч Шериф - Динамо Загреб рассудит Джюнейт Чакыр. На игре будет VAR-система

Матч Шериф - Динамо Загреб рассудит Джюнейт Чакыр. На игре будет VAR-система

Первый матч плей-офф раунда Лиги Чемпионов между тираспольским "Шерифом" и хорватским "Динамо" рассудит турецкая бригада арбитров во главе с опытнейшим Джюнейтом Чакыром.

44-летний судья имеет опыт работы на важнейших стадиях самых крупных турниров, в том числе - финале Лиги Чемпионов 2014/15 "Барселона" - "Ювентус". Отметим, что авторитетная федерация IFFHS поставила Чакыра на второе место среди лучших арбитров мира в минувшем десятилетии.

Примечательно, что согласно сайту УЕФА на матче будут работать VAR - немецкий судья Бастьян Данкерт и его ассистент из Турции Абдулкадыр Битиген.

moldfootball.com
  • Сегодня, 21:13
  • DTV
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