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В ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев

В ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого пересмотра правил ЕС в отношении миграции и предоставления убежища. Об этом написал зампред Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в своем микроблоге в Twitter 15 августа.

"Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", - написал европейский высокопоставленный чиновник.

Напомним, 15 августа Талибан вошел в столицу Афганистана Кабул и объявил о контроле над всей территорией страны. Правительство готовится к мирному переходу власти, пишетkorrespondent.net.

Под "действиями Беларуси" подразумевается искусственно созданный режимом Александра Лукашенко мигрантский кризис на границе в Литвой.
korrespondent.net
  • Сегодня, 21:16
  • DTV
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