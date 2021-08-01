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У детей, рожденных во время пандемии, может быть более низкий уровень интеллекта — исследование

У детей, рожденных во время пандемии, может быть более низкий уровень интеллекта — исследование

У детей, родившихся во время пандемии коронавируса, может быть более низкий уровень интеллекта, чем у других. Американские исследователи утверждают, что у них снизилась вербальная, моторная и общая познавательная деятельности. Исследование опубликовали medRxiv, пишет The Guardian.

В материале говорится, что первые несколько лет жизни - решающие для когнитивного развития ребенка. А пандемия ковида стала причиной закрытия предприятий, яслей и детских площадок. Это изрядно изменило жизнь младенцев и родителей, которые пытались сбалансировать уход за ребенком с работой.

В ходе исследования были проведены IQ-тесты, реципиентами стали дети от трех месяцев до трех лет. Средний балл теста составил 100, однако для тех, кто родился во время пандемии, он составлял 78, пишет zn.ua.

Участие в исследовании приняли 672 ребенка из штата Род-Айленд. Из них 188 родились после июля 2020 года, 308 - с января 2019 года, 176 - с января по март 2020 года. Все дети - абсолютно здоровые, доношенные, они не имеют никаких отклонений.

Сами ученые утверждают, что это исследование касается относительно состоятельной части США - у этих людей есть социальное страхование и пособие по безработице. Поэтому ситуация с детьми в бедных регионах может быть хуже. Это подтверждают и результаты теста менее обеспеченных детей из Род-Айленда.

"Родители испытывают стресс и усталость, поэтому взаимодействие с ребенком значительно уменьшилась", — объясняет причины такого явления автор исследования Шон Деон.

Пока неизвестно, будут ли результаты теста долгосрочными.

Напомним, у людей, переболевших COVID-19, особенно в тяжелой форме, наблюдается ухудшение умственных способностей. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов.
zn.ua
  • Сегодня, 21:33
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