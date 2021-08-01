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Граждане с подозрением на инфекцию не должны ездить в общественном транспорте

Граждане с подозрением на инфекцию не должны ездить в общественном транспорте

Контроль, своевременное выявление случаев заболеваний коронавирусом среди сотрудников организаций различных форм собственности обсудили в рамках заседания Оперативного штаба. Как отметил министр внутренних дел Виталий Нягу, при наличии у работников организаций симптомов, не исключающих инфекцию, необходимо организовывать транспортировку людей исключительно с использованием машины скорой медицинской помощи, передает пресс-центр МВД ПМР.

Больные должны быть доставлены в ближайшие лечебные учреждения для диагностики и оценки тяжести заболевания. Перемещение по городу на общественном транспорте потенциальных COVID-больных влечёт за собой другие случаи инфицирования.
mvdpmr.org
  • Вчера, 15:50
  • DTV
  • Просмотров: 45
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