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Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео

Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео

Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула.
Местные СМИ также опубликовали фотографии с места падения двух человек. По одной из версий, погибшие зацепились за части воздушного судна в попытке улететь из столицы Афганистана, передает ria.ru

По информации телеканалов, в единственном аэропорту Кабула царит хаос из-за вертолетов, которыми вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.

Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.

Захарова назвала шокирующим видео с американским самолетом в Кабуле

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что видео, на котором предположительно зацепившиеся за шасси люди падают на землю, является фейком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующим видео, на котором в Афганистане предположительно зацепившиеся за шасси американского самолета люди падают на землю, пишет ТАСС.

"В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует, - написала она в понедельник в своем Telegram-канале. - Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах".

Ранее несколько СМИ распространили видео, на котором изображен взлетающий американский самолет в Афганистане. На видео видно, что при закрытии шасси падают несколько человек, предположительно зацепившихся за них в попытке улететь на этом борту.
  • Вчера, 16:11
  • DTV
  • Просмотров: 57
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