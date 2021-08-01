Члены Правительства в рамках заседания исполнительной ветви власти единогласно проголосовали за законопроекты в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП), избравших патентную систему налогообложения.
Первая направлена на стимулирование деловой активности посредством синхронизации видов деятельности, зафиксированных в профильном законе и Классификаторе отраслей народного хозяйства республики. Если в настоящее время ИП указанной категории имеют право заниматься переработкой зерна, семян подсолнечника, молока, мяса, шерсти, рыбы и реализацией полученных продуктов, то в новой редакции закона границы перерабатывающего сегмента расширятся (например, путем добавления овощей, фруктов, ягод и т.п.), сообщается на сайте Правительства.
«Для развития и стимулирования предпринимательской деятельности проектом закона предлагается изложить данный вид деятельности по-новому. Он будет звучать “переработка продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и реализация продукции, полученной в результате данной переработки”», – пояснил заместитель министра финансов – директор Государственной налоговой службы Максим Баденко.
Еще одна новелла предусматривает обязательство для «патентщиков» о зачислении безналичных средств, получаемых от предпринимательского дела, исключительно на открытый в банке счет ИП.
«В практике работы налоговых органов выявляются случаи внесения денежных средств, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, на счет физического лица как на счет ИП. В связи с изложенным предлагается закрепить, что денежные средства, получаемые субъектами патентной системы налогообложения от реализации предпринимательской деятельности, должны поступать на счета кредитной организации для зачисления на текущий счет ИП», – раскрыл суть вопроса Максим Баденко.
Следующая принятая членами Правительства инициатива гласит, что индивидуальным предпринимателям, применяющим упрошенную систему налогообложения, не нужно предоставлять в налоговый орган фискальный отчет по каждой зарегистрированной единице контрольно-кассовой техники.
«Эти данные налоговики получают путем реализации программного комплекса “Предприниматель”», – рассказал глава Госналоговой службы.
Все проекты далее рассмотрят депутаты Верховного Совета.