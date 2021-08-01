Dnestr.TV

 
0

Правительство выступило за расширение видов деятельности для ИП, применяющих патентную систему налогообложения

Правительство выступило за расширение видов деятельности для ИП, применяющих патентную систему налогообложения

Члены Правительства в рамках заседания исполнительной ветви власти единогласно проголосовали за законопроекты в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП), избравших патентную систему налогообложения.

Первая направлена на стимулирование деловой активности посредством синхронизации видов деятельности, зафиксированных в профильном законе и Классификаторе отраслей народного хозяйства республики. Если в настоящее время ИП указанной категории имеют право заниматься переработкой зерна, семян подсолнечника, молока, мяса, шерсти, рыбы и реализацией полученных продуктов, то в новой редакции закона границы перерабатывающего сегмента расширятся (например, путем добавления овощей, фруктов, ягод и т.п.), сообщается на сайте Правительства.

«Для развития и стимулирования предпринимательской деятельности проектом закона предлагается изложить данный вид деятельности по-новому. Он будет звучать “переработка продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и реализация продукции, полученной в результате данной переработки”», – пояснил заместитель министра финансов – директор Государственной налоговой службы Максим Баденко.

Еще одна новелла предусматривает обязательство для «патентщиков» о зачислении безналичных средств, получаемых от предпринимательского дела, исключительно на открытый в банке счет ИП.

«В практике работы налоговых органов выявляются случаи внесения денежных средств, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, на счет физического лица как на счет ИП. В связи с изложенным предлагается закрепить, что денежные средства, получаемые субъектами патентной системы налогообложения от реализации предпринимательской деятельности, должны поступать на счета кредитной организации для зачисления на текущий счет ИП», – раскрыл суть вопроса Максим Баденко.

Следующая принятая членами Правительства инициатива гласит, что индивидуальным предпринимателям, применяющим упрошенную систему налогообложения, не нужно предоставлять в налоговый орган фискальный отчет по каждой зарегистрированной единице контрольно-кассовой техники.

«Эти данные налоговики получают путем реализации программного комплекса “Предприниматель”», – рассказал глава Госналоговой службы.

Все проекты далее рассмотрят депутаты Верховного Совета.

gov-pmr.org
  • Вчера, 16:42
  • DTV
  • Просмотров: 55
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна