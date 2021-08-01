Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. Поскольку в июле зафиксирована дефляция, по сравнению с предыдущим месяцем прожиточный минимум снизился: в среднем на ребенка – на 0,12%; для трудоспособного населения – на 0,70%; для пенсионера – на 0,88%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума уменьшился на 0,69%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июль составил 99,29%, итоговый с начала года – 103,69%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июль 2021 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 712 руб. (1 724 руб. – в июне 2021 года),
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 774 руб. (1 787 руб.),
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 645 руб. (1 655 руб.),
- для пенсионеров – 1 348 руб. (1 360 руб.),
- в среднем на одного ребёнка – 1 660 руб. (1 662 руб.),
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 474 руб. (1 473 руб.),
- для детей от 7 до 15 лет – 1 805 руб. (1 811 руб.),
- в среднем на душу населения – 1 591 руб. (1 602 руб.)
Как отметили в ведомстве, уменьшение размера прожиточного минимума в июле 2021 года по сравнению с прошлым месяцем связано с дефляционными процессами – за счет снижения цен на продовольственные товары.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,8% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,2%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.