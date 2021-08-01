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Сельдь и сардины оказались под угрозой полного уничтожения

Сельдь и сардины оказались под угрозой полного уничтожения

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что нескольким видам промысловых рыб, включая анчоус, сельдь и сардину, грозит скорое вымирание из-за климатических изменений.
Дело в том, что в более теплой воде они не вырастают до своих нормальных размеров. Поэтому им не хватает сил для миграции в более подходящие воды, сообщает vokrugsveta.ru

Кроме того, ученые обнаружили, что потепление воды приведет к сокращению вероятности появления новых видов, что лишит рыб еще одного способа адаптации к изменению климата.

«Поскольку температура воды в море растет быстрее, чем когда-либо, рыба очень быстро останется позади в эволюционном плане и будет бороться за выживание.

Это имеет серьезные последствия для всех рыб и нашей продовольственной безопасности, поскольку многие виды, которые мы едим, могут становиться все более редкими или даже исчезнуть в ближайшие десятилетия», - рассказал ихтиолог Крис Вендитти (Chris Venditti).

До сих пор рыбе приходилось иметь дело только с максимальным повышением средней температуры океана примерно на 0,8 °C за тысячелетие. Это намного ниже, чем текущие темпы потепления - 0,18 °C за десятилетие с 1981 года.

vokrugsveta.ru
  • Сегодня, 11:01
  • DTV
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