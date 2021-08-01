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Внешняя торговля ПМР демонстрирует устойчивый рост

Внешняя торговля ПМР демонстрирует устойчивый рост

Внешнеторговый товарооборот Приднестровья к началу августа превысил $1,242 млрд., что на треть больше аналогичного периода 2020 г. Как передает «ИНФОТАГ», об этом свидетельствуют данные Таможенного комитета ПМР.

Согласно этим данным, экспорт вырос на 43%, до $481,6 млн., а импорт – на 28% млн., до $760,4 млн. Более половины экспорта обеспечил Рыбницкий металлургический завод (ММЗ), поставив за рубеж продукции (металлы и изделия из них) на $255,8 млн. – в 2,2 раза больше, чем в январе-июле прошлого года. На втором месте - топливно-энергетические товары (электроэнергия в Молдову) - $92 млн. (+8%) Причем, доходы от последних выросли на 16,6%, за счет отказа Кишинева от украинской электроэнергии. Продовольствие и сырье сохранили третью позицию, однако их экспорт упал на 19% – до $45,5 млн.

Экспорт в страны Евросоюза вырос на 65%, составив $382,4 млн. А в ЕАЭС - на 10% - до $353,9 млн.

В импорте превалировали топливно-энергетические товары (в основном – газ и нефтепродукты из РФ – «И») - $247,5 млн. (+10%) и металлы и изделия из них (как правило, металлолом для выплавки стали на ММЗ – «И.») - $187,9 млн. (+111%.). На третье место вышла продукция машиностроения - $88,8 млн. (+24%).

Крупнейшим торговым партнером (и донором) Приднестровья остается Россия, оборот с которой превысил $316,3 млн. (+9%). На втором месте – Молдова - $249,9 млн. (+27%). На третьем – Румыния – $173,1 млн. (+52%).
infotag.md
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