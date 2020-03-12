Руководителям государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от правовой формы и форм собственности рекомендовано организовать для отдельных сотрудников дистанционный режим работы.
Исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения, переводу на удалённую работу подлежат люди, входящие в группы риска. Это лица старше 65 лет, те, у кого есть хронические заболевания, снижен иммунитет, а также беременные женщины, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Как отметил в ходе заседания Оперштаба Виталий Нягу, из-за нестабильной эпидситуации это необходимо учесть всем руководителям. mvdpmr.org