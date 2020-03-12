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Предусмотрен перевод на удалённую работу

Предусмотрен перевод на удалённую работу

Руководителям государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от правовой формы и форм собственности рекомендовано организовать для отдельных сотрудников дистанционный режим работы.

Исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения, переводу на удалённую работу подлежат люди, входящие в группы риска. Это лица старше 65 лет, те, у кого есть хронические заболевания, снижен иммунитет, а также беременные женщины, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Как отметил в ходе заседания Оперштаба Виталий Нягу, из-за нестабильной эпидситуации это необходимо учесть всем руководителям.
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:56
  • DTV
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