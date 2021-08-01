Регистрация пассажиров в Международном аэропорту Кишинева будет начинаться за три часа до вылета. Об этом говорится в официальном сообщении данного учреждения.
Представители аэропорта объясняют это решение необходимостью проверки дополнительных документов в связи с проведением эпидемиологических мероприятий, которые привели к увеличению срока регистрации пассажиров, передает bloknot-moldova.md.
Ранее сообщалось о скандале, который приключился в кишиневском аэропорту. Люди не сумели вылететь в Швейцарию. Они заранее прибыли в аэропорт, но в итоге самолет улетел без них. Люди жалуются на то, что регистрация на рейс стала проходить очень медленно.