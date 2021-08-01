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В Молдове орган неподкупности проверяет имущество Додона. Что об этом говорят в ПСРМ

В Молдове орган неподкупности проверяет имущество Додона. Что об этом говорят в ПСРМ

Национальный орган неподкупности РМ проверяет имущество лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона. Об этом рассказала глава ведомства Родика Анточ в опубликованном 17 августа интервью Anticoruptie.md. Чиновник отметила, что не может рассказать о деталях расследования, чтобы «не повлиять на инспектора, который проводит проверку».

По словам Анточ, проверку имущества Додона решили провести на основании многочисленных обращений и журналистских расследований. Глава органа отметила, что имущество социалиста в последние годы превышает его официальные доходы на госпостах. «Для органа неподкупности нет крупных и мелких дел, как в законе нет разделения на крупную и мелкую коррупцию. Обращения по поводу бывшего президента подавали официально. Не буду вдаваться в детали, потому что сейчас проходит проверка, чтобы не повлиять на инспектора», — отметила Анточ.

Также глава органа неподкупности подчеркнула, что проверку Додона должны организовать и другие органы, потому что он занимает госдолжности в течение последних 10 лет, передает newsmaker.md.

В ПСРМ рассказали, что проверка имущества Додона началась в декабре 2020 года, сразу после завершения его мандата президента. «Проверка имущества чиновников — это обычный процесс, который должны проходить все, кто занимал пост в госструктуре. В случае Додона проверка началась в декабре прошлого года, после того как он покинул пост президента», — отметила пресс-секретарь ПСРМ Кармена Стерпу, добавив, что социалисты рассчитывают на независимое расследование.

«Важно, чтобы проверяющие органы не руководствовались двойными стандартами и озаботились также проверкой имущества нынешних чиновников, о которых в прессе пишут, что они выборочно указали в декларациях свои доходы, допустили серьезные ошибки или скрывают имущество и счета», — заключила Стерпу.
newsmaker.md
  • Вчера, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 53
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