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В августе расходование средств государственной казны идет планомерно

В августе расходование средств государственной казны идет планомерно

Финансирование заработных плат и пенсий в республике находится на контроле и осуществляется в срок согласно установленному графику. Об этом в рамках заседания Координационного совета при Правительстве сообщила Первый Вице-премьер – министр финансов Татьяна Кирова.

В его составе – представители исполнительной и законодательной власти, деловых кругов, банковского сообщества, общественных организаций, уточняется на сайте Минфина республики.

Средний процент по доходам консолидированного бюджета сложился на уровне 37 % от плана.

«Сегодня в рамках этих доходных источников основной приоритет по финансированию традиционно отдается социально-защищенным статьям, в частности на текущую дату общая сумма финансирования расходов по консолидированному бюджету составляет чуть более 236 млн рублей, из которых на расходы по социально-защищенным статьям выделено 230 млн рублей. Это значит, что в первоочередном порядке закрывается финансирование по заработным платам, пенсиям, пособиям и компенсациям», – отметила Татьяна Кирова.

К более активному финансированию прочих направлений Минфин приступит после 20-х чисел.

Программы развития в рамках соответствующих целевых бюджетных фондов финансируются своевременно по мере поступления заявок.
minfin.gospmr.org
  • Вчера, 20:19
  • DTV
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