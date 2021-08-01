Финансирование заработных плат и пенсий в республике находится на контроле и осуществляется в срок согласно установленному графику. Об этом в рамках заседания Координационного совета при Правительстве сообщила Первый Вице-премьер – министр финансов Татьяна Кирова.
В его составе – представители исполнительной и законодательной власти, деловых кругов, банковского сообщества, общественных организаций, уточняется на сайте Минфина республики.
Средний процент по доходам консолидированного бюджета сложился на уровне 37 % от плана.
«Сегодня в рамках этих доходных источников основной приоритет по финансированию традиционно отдается социально-защищенным статьям, в частности на текущую дату общая сумма финансирования расходов по консолидированному бюджету составляет чуть более 236 млн рублей, из которых на расходы по социально-защищенным статьям выделено 230 млн рублей. Это значит, что в первоочередном порядке закрывается финансирование по заработным платам, пенсиям, пособиям и компенсациям», – отметила Татьяна Кирова.
К более активному финансированию прочих направлений Минфин приступит после 20-х чисел.
Программы развития в рамках соответствующих целевых бюджетных фондов финансируются своевременно по мере поступления заявок. minfin.gospmr.org