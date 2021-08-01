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Евросоюз признал, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане

Евросоюз признал, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане

ЕС признает, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану. При этом он подчеркнул, что речь не идет о признании новых властей, пишет ТАСС.

"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, - заявил он. - Речь идет о диалоге, а не о признании власти "Талибана".

Приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане сейчас является эвакуация своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС, заявил Боррель. "Нашим главным приоритетом сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами", - сказал он.

ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, добавил Боррель. "ЕС намерен поддерживать страны региона, которые [в результате событий в Афганистане] столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, неконтролируемыми миграционными потоками", - сказал он.

Также Евросоюз, по его словам, готов без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную, но не экономическую помощь. "Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется, несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана", - заявил Боррель.
tass.ru
  • Вчера, 20:24
  • DTV
  • Просмотров: 39
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