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"Шериф" разгромил загребское "Динамо" со счетом 3:0

"Шериф" разгромил загребское "Динамо" со счетом 3:0

"Шериф" сделал важный шаг к группам Лиги Чемпионов, уверенно обыграв дома загребский "Динамо" со счетом 3:0 в первом матче плей-офф турнира.

Ответная игра пройдет на выезде 25 августа и начнется в 22:00. В случае прохода хорватов "Шериф" выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, в случае поражения - в групповой этап Лиги Европы, передает moldfootball.com.

Шериф – Динамо Загреб (Хорватия) 3:0

Голы: А.Траоре, 45 - 1:0, Коловос, 54 - 2:0, А.Траоре, 80 - 3:0.
Шериф: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кристиано, Жульен (Костанца, 52), Аддо (Петро, 87), Коловос (Бизяк, 87), С.Тилль, Дуланто (к), Луваннор (Раделич, 90+1), Янсане.
Запасные: Маркович, С.Пащенко, Белоусов, Сераф.Кожокарь.

Динамо Загреб (Хорватия): Ливакович (к), Иванусеч, Майер (Гояк, 64), С.Ристовски, Петкович, Й.Мишич (Менало, 64), Теофиль-Катрин, Франьич, Перич (Мубандже, 21), Якич, Оршич.
Запасные: Загорач, Хоркаш, Милич, М.Булат, Юрич, Батурина, Шпикич, Чоп, Василь.

Судья: Д.Чакыр (Турция). Тирасполь, Главная Арена СК "Шериф".

Наставник «Шерифа»: я увидел на поле команду, о которой можно мечтать

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал громкий успех молдавского чемпиона в матче с загребским «Динамо». «Шериф» отправил в ворота «Динамо» сразу три безответных мяча. Напомним, соперники сражаются в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Ответная дуэль состоится 25 августа в Загребе.

- Я увидел на поле действительно команду. Команда, о которой можно мечтать. Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении «Шерифа». Я рад, что мы добыли победу, но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25-го числа. О чем-то можно будет говорить только после 25-го числа. Сейчас мы сделали только один шаг. Нужно довести дело до конца, - сказал Вернидуб на пресс-конференции.

Полузащитник «Шерифа» Димитрис Коловос, в свою очередь, подметил, что эта победа стала возможной благодаря командной игре. Каждый из игроков «Шерифа» был максимально сконцентрирован от начала и до конца встречи. На своем эффектнмо голе Димитрис внимание не акцентирует – командный успех для него превыше всего, передает bloknot-moldova.md.

Додон: браво футболистам и тренерам «Шерифа»!

Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон отреагировал на крупную победу тираспольского «Шерифа» в домашнем матче с загребским «Динамо». «Шериф» отправил в ворота «Динамо» целых три безответных мяча. Соперники сражаются в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Поздравляю команду тираспольского футбольного клуба «Шериф» с красивой победой над загребским «Динамо»! Великолепный матч и красивый счет, который позволяет молдавским игрокам надеяться на то, что команда из Молдовы сыграет в Лиге чемпионов вместе с самыми титулованными клубами Европы. Браво футболистам и тренерам молдавской команды! Будем держать в ответном матче кулаки за футболистов из приднестровского региона. Желаем успеха футболистам «Шерифа» и надеемся, что Молдова будет принимать матчи Лиги чемпионов, - написал Додон в социальной сети Facebook.

Ответный матч запланирован на 25 августа. «Шериф» очень близок к историческому свершению.

Ранее мы публиковали комментарий главного тренера тираспольчан Юрия Вернидуба.
  • Сегодня, 11:04
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