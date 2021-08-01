"Шериф" сделал важный шаг к группам Лиги Чемпионов, уверенно обыграв дома загребский "Динамо" со счетом 3:0 в первом матче плей-офф турнира.
Ответная игра пройдет на выезде 25 августа и начнется в 22:00. В случае прохода хорватов "Шериф" выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, в случае поражения - в групповой этап Лиги Европы, передает moldfootball.com.
Судья: Д.Чакыр (Турция). Тирасполь, Главная Арена СК "Шериф".
Наставник «Шерифа»: я увидел на поле команду, о которой можно мечтать
Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал громкий успех молдавского чемпиона в матче с загребским «Динамо». «Шериф» отправил в ворота «Динамо» сразу три безответных мяча. Напомним, соперники сражаются в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Ответная дуэль состоится 25 августа в Загребе.
- Я увидел на поле действительно команду. Команда, о которой можно мечтать. Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении «Шерифа». Я рад, что мы добыли победу, но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25-го числа. О чем-то можно будет говорить только после 25-го числа. Сейчас мы сделали только один шаг. Нужно довести дело до конца, - сказал Вернидуб на пресс-конференции.
Полузащитник «Шерифа» Димитрис Коловос, в свою очередь, подметил, что эта победа стала возможной благодаря командной игре. Каждый из игроков «Шерифа» был максимально сконцентрирован от начала и до конца встречи. На своем эффектнмо голе Димитрис внимание не акцентирует – командный успех для него превыше всего, передает bloknot-moldova.md.
Додон: браво футболистам и тренерам «Шерифа»!
Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон отреагировал на крупную победу тираспольского «Шерифа» в домашнем матче с загребским «Динамо». «Шериф» отправил в ворота «Динамо» целых три безответных мяча. Соперники сражаются в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- Поздравляю команду тираспольского футбольного клуба «Шериф» с красивой победой над загребским «Динамо»! Великолепный матч и красивый счет, который позволяет молдавским игрокам надеяться на то, что команда из Молдовы сыграет в Лиге чемпионов вместе с самыми титулованными клубами Европы. Браво футболистам и тренерам молдавской команды! Будем держать в ответном матче кулаки за футболистов из приднестровского региона. Желаем успеха футболистам «Шерифа» и надеемся, что Молдова будет принимать матчи Лиги чемпионов, - написал Додон в социальной сети Facebook.
Ответный матч запланирован на 25 августа. «Шериф» очень близок к историческому свершению.
Ранее мы публиковали комментарий главного тренера тираспольчан Юрия Вернидуба.