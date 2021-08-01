Dnestr.TV

 
0

Трудовая адаптация. Осужденным вручили сертификаты по специальности «Газонокосильщик»

Трудовая адаптация. Осужденным вручили сертификаты по специальности «Газонокосильщик»

Одна из важнейших задач учреждений Уголовно-исполнительной системы – это подготовка осужденных к освобождению. И здесь один из главных факторов - трудовая адаптация, которая невозможна без наличия профессионального образования.

С этой целью центром трудовой адаптации УИН-2 ГСИН МЮ ПМР было организовано обучение осужденных учреждения по специальности «Газонокосильщик».
Обучение проходило поэтапно: на первом этапе осужденные освоили теоретическую часть, изучили нормы техники безопасности, основы оказания первой медицинской помощи в случае получение травм, техническую часть триммеров для покоса травы, устройство и виды насадок. После успешного усвоения теоретической части, осужденные закрепили полученные знание на практических занятиях.

11 осужденным успешно сдавшим экзамены были вручены сертификаты, сообщается на сайте Государственной службы исполнения наказания МЮ ПМР.

«Наличие рабочей специальности у осужденных поможет им трудоустроиться после освобождения, что важно для их успешной рессоциализации», -отметил заместитель начальника УИН-2 ГСИН МЮ ПМР по работе с личным составом подполковник юстиции Халюк А.В.
gsinpmr.org
  • Сегодня, 11:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна