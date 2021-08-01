Одна из важнейших задач учреждений Уголовно-исполнительной системы – это подготовка осужденных к освобождению. И здесь один из главных факторов - трудовая адаптация, которая невозможна без наличия профессионального образования.
С этой целью центром трудовой адаптации УИН-2 ГСИН МЮ ПМР было организовано обучение осужденных учреждения по специальности «Газонокосильщик». Обучение проходило поэтапно: на первом этапе осужденные освоили теоретическую часть, изучили нормы техники безопасности, основы оказания первой медицинской помощи в случае получение травм, техническую часть триммеров для покоса травы, устройство и виды насадок. После успешного усвоения теоретической части, осужденные закрепили полученные знание на практических занятиях.
11 осужденным успешно сдавшим экзамены были вручены сертификаты, сообщается на сайте Государственной службы исполнения наказания МЮ ПМР.
«Наличие рабочей специальности у осужденных поможет им трудоустроиться после освобождения, что важно для их успешной рессоциализации», -отметил заместитель начальника УИН-2 ГСИН МЮ ПМР по работе с личным составом подполковник юстиции Халюк А.В. gsinpmr.org