Рассмотрение протокольных поручений Председателя Правительства – следующий пункт обширной повестки заседания Координационного совета по минимизации финансовых и экономических потерь предприятий и населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Один из самых больших блоков вопросов был связан со сферой здравоохранения.
С этого года по предложению Правительства и с одобрения Президента дети-инвалиды получают бесплатные консультации у врачей узкого профиля, которые отсутствуют в государственных медучреждениях. Оплату подобных осмотров, а также диагностических исследований, если они нужны, берет на себя государство. Прием маленьких пациентов ведут специалисты медцентра «Тирамед».
В следующем году программа может быть расширена за счет включения в нее детей до 5 лет из малообеспеченных семей. На такое предложение вышли Минздрав и Общеприднестровский народный форум (ОНФ) после совместных консультаций. Они были проведены по поручению Александра Мартынова, передает пресс-служба Правительства.
Глава Минздрава Кристина Албул сообщила, что речь идет почти о 4600 детях, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Требуемая сумма – 4,9 млн рублей без учета средств, предусмотренных на детей-инвалидов.
«Предполагается, что эти дети будут проходить диспансеризацию согласно приказу Министерства здравоохранения. Их будут консультировать и при необходимости обследовать силами “Тирамеда”, если в государственных медучреждениях это невозможно. Мы направили и список консультаций узких специалистов, и перечень обследований, которые нужно ежегодно проводить ребенку до 5 лет», – отметила министр здравоохранения.
«Доступ детей к бесплатной медицине на территории нашей республики является безусловным приоритетом государства», – заявил Премьер-министр и поставил задачу Минздраву направить в Минфин заявку с точной суммой на программу для ее учета в составе проекта республиканского бюджета-2022.
Кроме того, Кристина Албул обратила внимание Главы исполнительной власти на отсутствие в последние два года государственного финансирования на обследования воспитанников школ-интернатов. Эту медицинскую помощь, недоступную в лечебно-профилактических организациях, подведомственных отраслевому органу госвласти, оказывали клиники «Тирамед» и «Медин». Так быть не должно, подчеркнул Александр Мартынов. Денежные средства на то, чтобы оплачивать услуги указанных клиник, заложат в проект госбюджета на 2022 год.
Минцифры и Минздрав вместе анализируют рынок цифровых сервисов для отечественных медучреждений. Пока идет подбор наиболее приемлемого программного продукта, чтобы его функционал включал электронную запись к врачу, возможность электронного ведения медицинской карты пациента, учета медикаментов, продуктов питания и т.п. Необходимое финансирование на покупку и внедрение софта Минфин предусмотрит в проекте госбюджета-2022. Туда же войдет потребность лечебно-профилактических организаций в моющих средствах и ремонт дорожного покрытия на территориях городских и районных станций скорой медпомощи (СМП). К слову, двор Бендерской СМП обновят в течение сентября-октября этого года.