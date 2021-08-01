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Правительство предлагает со следующего года расширить программу бесплатного приема детей узкопрофильными врачами «Тирамеда»

Правительство предлагает со следующего года расширить программу бесплатного приема детей узкопрофильными врачами «Тирамеда»

Рассмотрение протокольных поручений Председателя Правительства – следующий пункт обширной повестки заседания Координационного совета по минимизации финансовых и экономических потерь предприятий и населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Один из самых больших блоков вопросов был связан со сферой здравоохранения.

С этого года по предложению Правительства и с одобрения Президента дети-инвалиды получают бесплатные консультации у врачей узкого профиля, которые отсутствуют в государственных медучреждениях. Оплату подобных осмотров, а также диагностических исследований, если они нужны, берет на себя государство. Прием маленьких пациентов ведут специалисты медцентра «Тирамед».

В следующем году программа может быть расширена за счет включения в нее детей до 5 лет из малообеспеченных семей. На такое предложение вышли Минздрав и Общеприднестровский народный форум (ОНФ) после совместных консультаций. Они были проведены по поручению Александра Мартынова, передает пресс-служба Правительства.

Глава Минздрава Кристина Албул сообщила, что речь идет почти о 4600 детях, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Требуемая сумма – 4,9 млн рублей без учета средств, предусмотренных на детей-инвалидов.

«Предполагается, что эти дети будут проходить диспансеризацию согласно приказу Министерства здравоохранения. Их будут консультировать и при необходимости обследовать силами “Тирамеда”, если в государственных медучреждениях это невозможно. Мы направили и список консультаций узких специалистов, и перечень обследований, которые нужно ежегодно проводить ребенку до 5 лет», – отметила министр здравоохранения.

«Доступ детей к бесплатной медицине на территории нашей республики является безусловным приоритетом государства», – заявил Премьер-министр и поставил задачу Минздраву направить в Минфин заявку с точной суммой на программу для ее учета в составе проекта республиканского бюджета-2022.

Кроме того, Кристина Албул обратила внимание Главы исполнительной власти на отсутствие в последние два года государственного финансирования на обследования воспитанников школ-интернатов. Эту медицинскую помощь, недоступную в лечебно-профилактических организациях, подведомственных отраслевому органу госвласти, оказывали клиники «Тирамед» и «Медин». Так быть не должно, подчеркнул Александр Мартынов. Денежные средства на то, чтобы оплачивать услуги указанных клиник, заложат в проект госбюджета на 2022 год.

Минцифры и Минздрав вместе анализируют рынок цифровых сервисов для отечественных медучреждений. Пока идет подбор наиболее приемлемого программного продукта, чтобы его функционал включал электронную запись к врачу, возможность электронного ведения медицинской карты пациента, учета медикаментов, продуктов питания и т.п. Необходимое финансирование на покупку и внедрение софта Минфин предусмотрит в проекте госбюджета-2022. Туда же войдет потребность лечебно-профилактических организаций в моющих средствах и ремонт дорожного покрытия на территориях городских и районных станций скорой медпомощи (СМП). К слову, двор Бендерской СМП обновят в течение сентября-октября этого года.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 11:23
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