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Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев винит в развале Советского Союза организаторов августовского путча 1991 года и подписантов беловежских соглашений.

Он также призывает отстаивать принципы демократии и верит, что только на демократическом пути Россия сможет развиваться и решать любые проблемы, сообщает interfax.ru.

"Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - говорится в заявлении Горбачева, распространенном в преддверии тридцатой годовщины августовского путча ГКЧП.

Путч в 1991 году провалился, отмечает Горбачев, "но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза".

"Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", - заявил экс-президент.

"Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны", - считает Горбачев.

Он отметил, что уже не раз высказывал свои оценки событий августа 1991 года.

"Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти", - напомнил он.

По его словам, "авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов". "Люди не хотели возвращения к прежним порядкам. Созданные в результате перестройки демократические институты в целом выдержали испытание", - подчеркнул Горбачев.

"Впоследствии путчисты не раз меняли свои "версии" событий. Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков: "Валите всё на Горбачева". Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно", - заявил экс-президент СССР.
interfax.ru
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