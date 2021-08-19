Представитель "Талибана"* заявил, что сотрудникам предыдущих афганских администраций предложат должности в новом правительстве, передает агентство Рейтер.
Новые власти проводят консультации с теми, кто работал в предыдущем кабмине, добавляется в материале.
На фоне вывода американского контингента из Афганистана мятежники провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны, пишет ria.ru.
Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Бежавший из Афганистана президент Гани обратился к жителям страны.
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными, передает РИА Новости.
"Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь", — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Политик отметил, что представители движения "Талибан"* обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.
"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", — добавил Гани, пообещав, что в скором времени вернется в страну. По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация