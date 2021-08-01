Генеральный прокурор РМ Александр Стояногло 19 августа сообщил, что на заседании Высшего совета безопасности президент Молдовы Майя Санду представила список лиц, в том числе представителей оппозиции, и потребовала завести против них уголовные дела. Партия социалистов (ПСРМ) потребовала опубликовать стенограмму заседания.
«Помимо юридического аспекта, который в данном случае явно противоречит правовым нормам, действия Майи Санду в отношении политических оппонентов, которых она хочет преследовать, используя правосудие, носят характер авторитарного и антидемократического режима с элементами захваченного государства. Эти действия противоречат Конституции, Уголовно-процессуальному кодексу и нарушают всеми признанные нормы международного права, закрепленные в международных договорах, к которым присоединилась Молдова», — говорится в пресс-релизе ПСРМ.
Социалисты потребовали опубликовать стенограмму заседания Высшего совета безопасности, на котором, по словам Стояногло, Санду потребовала завести уголовные дела против представителей оппозиции — Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина, передает newsmaker.md.
«Призываем власти прекратить эти злоупотребления в отношении оппозиции, заняться вопросом преодоления кризиса, вызванного пандемией, и насущных проблем общества. Принимая во внимание серьезность заявлений генпрокурора, депутаты от Блока коммунистов и социалистов призывают администрацию президента опубликовать стенограмму заседания Высшего совета безопасности от 10 августа. Граждане имеют право знать, какие действия предпринимает глава государства и насколько они законны», — заявили в ПСРМ.
Ранее на брифинге генпрокурор Александр Стояногло заявил, что на заседании Высшего совета безопасности президент Майя Санду представила список лиц, в том числе представителей оппозиции, и потребовала завести против них уголовные дела. «Чтобы общество поняло, о чем идет речь, мы призываем администрацию президента опубликовать не только решения ВСБ, но и список тех, против кого власти требуют завести дела. Мы просим опубликовать и стенограммы заседаний», — сказал Стояногло. NM запросил комментарий у администрации президента, но к моменту публикации материала ответ не пришел. newsmaker.md