Агентство по туризму ПМР на своем сайте напоминает о правилах пересечения приднестровской границы для групп иностранных туристов.
Согласно дополнениям, внесенным в августе этого года в Указ Президента ПМР «Об установлении режима в пунктах пропуска через государственную границу Приднестровской Молдавской Республики», организованные группы иностранных граждан, прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики с целью туризма, пропускаются вне очереди в пунктах пропуска через государственную границу ПМР.
Для этого, не позднее чем за 10 (десять) суток до момента въезда на территорию ПМР можно подать предварительную заявку на пересечение государственной границы ПМР в МГБ ПМР.
Предварительная заявка туристической организации должна содержать следующую информацию:
а) наименование пункта пропуска через государственную границу ПМР, через который планируется въезд на территорию ПМР;
б) дата и примерное время прибытия в пункт пропуска через государственную границу ПМР;
в) сведения о транспортном средстве и его собственнике, а также сведения о лице, под управлением которого будет находиться транспортное средство (фамилия, имя, отчество (при наличии такового), в соответствии с данными действительного документа, удостоверяющего личность и предназначенного для использования за рубежом;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных граждан, прибывающих на территорию ПМР с целью туризма, в соответствии с данными действительных документов на право въезда в ПМР и выезда из ПМР, дата рождения, данные действительных документов на право въезда в ПМР и выезда из ПМР;
д) предполагаемое место и время пребывания на территории ПМР;
е) контактный телефон, фамилия, имя, отчество (при наличии) пребывающего вместе с организованной группой представителей организации, осуществляющей туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организации, предоставляющей экскурсионные услуги, в соответствии с данными действительных документов на право въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики.
Заявку можно направить по следующим контактам:
e-mail: secretariat@mgb.gospmr.org почтовый адрес МГБ ПМР: 3300, г. Тирасполь, ул. Манойлова, д. 42
Численность организованной группы иностранных граждан, прибывающих на территорию ПМР с целью туризма, должна составлять не менее 10 человек (с учетом представителей туристической организации и водителя).
Выезд из ПМР указанной группой лиц необходимо осуществлять в том же составе группы, что и при въезде, за исключением непредвиденных случаев.
За дополнительной информацией обращаться по телефону +373 (533) 9-19-35 — приемная МГБ ПМР.