Российская компания заявила о возможности начать поставки газа по Северному потоку-2 в этом году. Стоимость газа в Европе упала в четверг, 19 августа, после заявления Газпрома о возможности запуска Северного потока-2 уже в этом году.
Так, сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures упал до $482 с $531 за тысячу кубометров.
Сегодня Газпром заявил, что по СП-2 в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.
На днях СМИ сообщили, что строительство Северного потока-2 будет завершено 23 августа. Но сегодня компания-оператор опровергла эту информацию, уточнив, что работы должны закончить к концу августа.