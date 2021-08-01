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Заявление Газпрома обрушило цены на газ

Заявление Газпрома обрушило цены на газ

Российская компания заявила о возможности начать поставки газа по Северному потоку-2 в этом году.
Стоимость газа в Европе упала в четверг, 19 августа, после заявления Газпрома о возможности запуска Северного потока-2 уже в этом году.

Так, сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures упал до $482 с $531 за тысячу кубометров.

Сегодня Газпром заявил, что по СП-2 в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

На днях СМИ сообщили, что строительство Северного потока-2 будет завершено 23 августа. Но сегодня компания-оператор опровергла эту информацию, уточнив, что работы должны закончить к концу августа.

korrespondent.net
  • Сегодня, 15:27
  • DTV
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