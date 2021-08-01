Выдача сертификатов о неполной вакцинации (после первой дозы) возможна на территории Приднестровья только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях: выезд в другое государство на лечение, переезд на ПМЖ и в других экстренных ситуациях, сообщается на сайте Минздрава республики.
Сертификат о неполной вакцинации можно скачать с сайта certificate-covid.gov.md. Для этого вам необходимо предупредить медицинский персонал по месту вакцинации о включении в общий реестр этого сайта. После скачивания документа его необходимо заверить в поликлинике по месту жительства. Однако будет необходимо доказать срочную необходимость выезда за границу.