Администрация Международного аэропорта Кишинева напоминает пассажирам въезжающим в Италию о действии санитарно-эпидемиологических ограничений. Для тех, кто планирует поездку в Италию, необходимо заполнить европейскую цифровую декларацию об определении местоположения пассажиров Passenger Locator Form (dPLF).
«Без заполнения данной анкеты вас могут не зарегистрировать на рейс. Данная анкета заполняется самостоятельно пассажиром. Если пассажир не может сам заполнить PLF, в кассе Aeroport Handling предоставляется такая услуга, стоимостью 200 MDL», — сообщает администрация аэропорта в посте в Facebook.
Так же, обязательным условием въезда на территорию Италии из Республики Молдова является наличие отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР либо антиген), сделанный за 72 часа до въезда в страну, для всех без исключения (даже при наличии вакцины). Исключением являются дети до 6 лет, дипломатические итальянские паспорта, передает nokta.md.
Так, есть возможность въезда в Италию с молдавским биометрическим паспортом, действительным более 3-х месяцев. nokta.md Фото: aviatrip.com