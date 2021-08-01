Dnestr.TV

 
0

Гражданам Молдовы, отправляющимся в Италию, необходимо заполнить декларацию

Гражданам Молдовы, отправляющимся в Италию, необходимо заполнить декларацию

Администрация Международного аэропорта Кишинева напоминает пассажирам въезжающим в Италию о действии санитарно-эпидемиологических ограничений. Для тех, кто планирует поездку в Италию, необходимо заполнить европейскую цифровую декларацию об определении местоположения пассажиров Passenger Locator Form (dPLF).

«Без заполнения данной анкеты вас могут не зарегистрировать на рейс. Данная анкета заполняется самостоятельно пассажиром. Если пассажир не может сам заполнить PLF, в кассе Aeroport Handling предоставляется такая услуга, стоимостью 200 MDL», — сообщает администрация аэропорта в посте в Facebook.

Так же, обязательным условием въезда на территорию Италии из Республики Молдова является наличие отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР либо антиген), сделанный за 72 часа до въезда в страну, для всех без исключения (даже при наличии вакцины). Исключением являются дети до 6 лет, дипломатические итальянские паспорта, передает nokta.md.

Так, есть возможность въезда в Италию с молдавским биометрическим паспортом, действительным более 3-х месяцев.
nokta.md
Фото: aviatrip.com
  • Сегодня, 15:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • Уровень жизни по регионам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна