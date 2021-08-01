Глава Правительства неоднократно подчеркивал важность формирования общего концепта развития туризма в целом и внутреннего туризма в частности, а также необходимости систематизации работы в данном направлении. Очередным этапом создания целостной картины продвижения отечественного туристического сектора стала разработка Государственной целевой программы развития инфраструктуры рекреационных зон в городах и районах республики.
Основные положения этого документа представила в ходе онлайн-встречи на площадке Правительства директор Агентства по туризму Анна Миколишина.
Целью программы является устойчивое развитие инфраструктуры туристских мест. Реализация ее планируется в течении пяти лет и будет проходить в три этапа. На первом этапе, который уже начался, осуществляется создание нормативной базы, передает пресс-служба Правительства.
Затем начнется активная информационная кампания, в ходе которой будут создаваться новые туристические маршруты и интегрирование рекреационных зон в уже существующие туристические маршруты, а также презентация новых мест для отдыха на различных площадках.
Основной этап программы включает создание 17 новых рекреационных зон. В Рыбницком и Дубоссарском районе по четыре объекта, в Григориопольском и Слободзейском районах – по 3, в Каменском – 2 и еще одна зона отдыха в Бендерах.
По предварительным расчётам объем финансирования составит более 21 млн рублей.
Говоря об актуальности представленного проекта, Анна Миколишина, сообщила, что согласно опросу граждан, 21% респондентов отметили отсутствие туристической инфраструктуры, в том числе для семей с детьми. При этом более 24% приднестровцев ожидают от туристического сектора улучшения ситуации и оборудования мест отдыха.
Важно, что рекреационные зоны, создание которых предусмотрено программой, находятся по пути следования республиканского туристического маршрута от Бендер до Каменки. Напомним, он включает в себя 72 пункта.
При этом государственные администрации городов и районов активно поддержали идею создания сети новых туристических объектов, предназначенных для отдыха на природе. После завершения строительства все рекреационные зоны будут переданы на баланс местных органов власти, которые и будут обеспечивать их дальнейшее сопровождение.
Также разработчики отмечают тот факт, что результате реализации этого масштабного проекта удастся не только расширить и разнообразить места отдыха для приднестровцев, но и обеспечить содействие развитию предпринимательства, создать дополнительные рабочие места.
«Создание рекреационных зон - первый шаг на пути развития общей туристической инфраструктуры», - выразила мнение глава Агентства по туризму.
Что из себя будет представлять такое место отдыха? Рекреационная зона будет включать детские и спортивные площадки, беседки, мангалы, столы, скамейки, территории для размещения торговых точек. К таким объектам будут подведены и коммуникации. Например, в селе Чобручи Слободзейского района создание такой зоны отдыха планируется на берегу реки Турунчук в районе перекатов.
По поручению Александра Мартынова проект будет рассмотрен на ближайшем заседании Правительства и войдет в состав обширной Программы развития предпринимательства. Это позволит внести необходимые суммы в лимиты бюджета на следующий год, над которым сейчас ведется работа.
Кэшбэк за внутренний туризм
Вторая часть совещания была посвящена не менее важному вопросу, связанному с популяризацией внутреннего туризма. Действенной мерой может стать внедрение механизма кэшбека за приобретение однодневных экскурсионных маршрутов и пакетных трехдневных туров. Воспользоваться такой услугой смогут граждане, обладающие банковской карточкой «Клевер» или «Мир». Реализация проекта потребует по предварительным расчётам порядка 900 тыс. рублей.
На однодневные поездки предусмотрена компенсация в размере 20% от суммы. Покупка трехдневных туров будут возмещаться в объеме 50%.
По мнению Анны Миколишиной программа по кэшбеку сможет дать толчок не только для развития гостиничного бизнеса, но и туристических агентств, которые увидят перспективу в разработке трехдневных туров.
Подобная бонусная программа хорошо себя зарекомендовала в Российской Федерации. Как подчеркнул Александр Мартынов, Приднестровье должно придерживаться проверенных эффективных практик для развития собственного туризма.
Обеспечить же формирование спроса на туристические услуги отчасти поможет государство. По поручению Главы Правительства изучается возможность поощрения работников государственных предприятий и организаций туристическими путевками по республике.
Кроме того, Агентство по инвестициям и СПАПП подписали соглашение о сотрудничестве. Всем членам этой общественной организации направлены письма с информацией о возможности организации коллективных экскурсий и поездок по республике.
По поручению Премьера Агентство по туризму проведет презентации туристических маршрутов на местах, чтобы заинтересовать трудовые коллективы во внутреннем туризме. К процессу будут подключены предприятия жилищно-коммунального хозяйства и предприятия, подведомственные Государственной управляющей компании.
«Движемся в очень правильном направлении. Есть структурированная программа действий и понимание того, как двигаться дальше, поэтому в оперативном порядке эти нормативно-правовые акты оформляйте и на Правительстве мы их утвердим за август-сентябрь и будем защищать лимиты в рамках закона о бюджете. Все у нас получится», - отметил в завершении онлайн-встречи Председатель Правительства. gov-pmr.org